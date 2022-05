Zentralmatura beginnt

608 Schülerinnen und Schüler aus AHS-Schulen und 916 aus berufsbildenden höheren Schulen treten im Burgenland zur Matura an. Nach Latein am Montag und Mathematik am Dienstag steht auch am Donnerstag mit Deutsch eine wichtige Klausur an. Am Freitag folgt Englisch.

Negativer CoV-Test oder Genesungszertifikat

Alle Maturantinnen und Maturanten müssen an jedem Prüfungstag entweder einen negativen Coronavirus-Test oder ein Genesungszertifikat vorweisen. Maske muss nicht getragen werden. Wie schon im Vorjahr gibt es auch heuer Ersatztermine – für den Fall einer CoV-Infektion oder einer anderen Erkrankung. Die Schülerinnen und Schüler haben auch eine Stunde länger Zeit für die Aufgabe, als vor der Pandemie.

Auf die schriftliche folgt dann ab Ende Mai die mündliche Matura, die heuer wieder verpflichtend ist. Die Zeugnisnoten werden in die Maturanoten miteinbezogen.