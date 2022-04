Hotel Galantha: Mitarbeiter gesucht

Die Esterhazy-Betriebe erwarben auch das ehemalige Hotel Vicedom in der Eisenstädter Innenstadt – dort sollen Mitarbeiterwohnungen entstehen. Derzeit ist man beim Umbau des Hotel Vicedom in der Planungs- und Genehmigungsphase. Die Mitarbeiter, die dort künftig unterkommen, werden im Hotel Galantha im „Schlossquartier“ tätig sein, welches auf insgesamt 3.000 Quadratmetern entsteht. Seit Oktober 2020 sind dort die Bauarbeiten im Gange. Mit dem Projekt soll die Innenstadt belebt werden.

Bei der Planung legte man darauf Wert, dass sich der neue Gebäudekomplex behutsam in das historische Ensemble rund um Schloss Esterhazy, Nationalbank und Stallungen einfügt. Rechtzeitig zum Herbstgold-Festival soll das 60-Millionen-Euro- Projekt fertig sein. Visualisiert sieht es aus, als wäre die Baustelle noch lange nicht fertig, aber man sei ganz gut im Zeitplan und werde bis Ende Juli den großen Teil des Hotels bereits übergeben können und den restlichen Teil im Laufe des Augustes, so Jürgen Narath, Leiter der Esterhazy Immobilien-Abteilung.

Fotostrecke mit 7 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Info-Tag für Interessierte am 10. Mai

120 Zimmer im 4-Sterne-Superior-Segment, 60 Wohnungen und vier Ebenen Bürofläche umfasst das so genannte „Schlossquartier“, gegenüber von Schloss Esterhazy. Beim Bau gab es – wie bei so vielen Bauvorhaben gerade – spezielle Hürden zu nehmen. „Rohstoff-Engpässe, Lieferengpässe, Materialprobleme – die Unternehmen haben eine gute Auslastung, aber wir arbeiten sehr stark mit regionalen Unternehmen zusammen – mit mittelständischen Unternehmen – von Anfang an und dementsprechend sind wir hier in guter Qualitätsabstimmung“, so Narath.

In 14 Metern Höhe bekommt die Landeshauptstadt erstmals eine Roof-Top-Bar, die öffentlich zugängig sein wird. Zirka 70 Mitarbeiter werden im Hotel Galantha beschäftigt sein. Derzeit wird noch gesucht. Am 10. Mai gibt es deshalb einen eigenen Info-Tag im Restaurant „Henrici“ für Interessierte.