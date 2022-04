Mittelburgenland: Befragung zur Entwicklung

Wie zufrieden die Mittelburgenländerinnen und Mittelburgenländer mit ihrer Wohnsituation sind, wie sie die Verkehrsanbindungen beurteilen und ob es genügend Arbeitsplätze in der Region gibt sind Fragen, die in einer Online-Umfrage gestellt werden. Speziell für die Region Mittelburgenland wird auch nach dem Kultur-, Sport- und Pflegeangebot gefragt. 19.982 Haushalte in 28 Gemeinden werden befragt.

Diese Befragung sei eine wichtige Grundlage für den Regionalen Entwicklungsplan des Landes, so Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Es gehe darum, dass sich die Bürgerinnen und Bürger einbringen können. Im Südburgenland, sowie in der Region Neusiedler See-Parndorfer Platte, wurde diese Befragung schon durchgeführt. Im Nordburgenland hat sich beispielsweise gezeigt, dass sich viele Menschen einen Arbeitsplatz in der Nähe ihres Wohnortes wünschen.