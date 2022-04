Biodiversität: Tag der Streuobstwiese

Noch in den 1950er-Jahren hat es in Mannersdorf große Flächen an Streuobstwiesen gegeben, der Bestand ist in den vergangenen Jahrzehnten jedoch enorm geschrumpft. Das sei einer der Gründe für die 30 Vereinsmitglieder in der jüngeren Vergangenheit hunderte Bäume zu setzen, erzählt Kevin Ohr, der Obmann des Vereins. „Wir wollen die Landschaft erhalten und die alten Sorten erhalten. Die Streuobstwiesenbestände sind in den letzten Jahren sehr stark zurückgegangen. Und wir hoffen, dass es wieder mehr Wiesen geben wird.“

Privat

Erste grüne Früchte an den Bäumen

Am Tag der Streuobstwiese können Interessierte in Mannersdorf auf eine besonders üppige Streuobstwiese „am Preintl“ kommen, um die Vielfalt der Sorten kennenzulernen. Manche Bäume stehen zurzeit in voller Blüte, an anderen Bäumen hängen erste, grüne Früchte.

Privat

Sendungshinweis „Guten Morgen Burgenland“, 29.4.2022

Wie wichtig es ist auch für Insekten Lebensraum zu schaffen ist an einem hohlen Baumstamm zu erkennen, der Unterschlupf bieten kann. Denn Streuobstwiesen bilden Lebensraum nicht nur für Pflanzen, sondern auch für unterschiedlichste Tierarten.

Privat

Die Mitglieder des Obstbauvereins in Mannersdorf pflegen die Streuobstwiesen das ganze Jahr über, am Freitag ab 10.00 Uhr gewähren sie am Preintl Einblick in die regionale Baum-Vielfalt.