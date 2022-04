Heiratsantrag bei Angelobung

Pascal Beisteiner tat bei der Angelobung vor, ging auf die Knie und stellte seiner Freundin Brigitte Schrancz die Frage aller Fragen.

Noch nie bei einer Angelobung passiert

Pascal Beisteiner ist 20 Jahre alt und stammt aus Pilgersdorf, seine Freundin Brigitte Schrancz ist 22 Jahre und kommt aus Mannersdorf an der Rabnitz. Der 20-Jährige wollte etwas Außergewöhnliches machen und so kam ihm die Idee, bei der Angelobung um die Hand seiner Freundin anzuhalten, die davon nichts ahnte. Es war jedenfalls der erste Heiratsantrag bei einer Angelobung in der Geschichte des Militärkommandos Burgenland.