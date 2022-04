Bernhard Raimanns großer Tag beim NFL-Draft

Beim sogenannten Draft sicheren sich die NFL-Teams die größten Talente der College-Teams. Dabei wird der 24-jährige Burgenländer relativ hoch gehandelt – mehr dazu in Football: Raimann vor NFL-Draft. Unterstützt wird Bernhard Raimann bei diesem großen Schritt in seiner Karriere von seiner Familie.

Erstes Treffen seit langer Zeit

Bernhard Raimann lebt seit vier Jahren in den USA, seine Mutter Claudia Raimann reiste vor wenigen Tagen zu ihm. Ein besonderer Moment, denn wegen der Coronavirus-Pandemie, liegt das letzte Treffen der beiden beinahe drei Jahre zurück. Beim Draft werden alle zusammen sein – Bernhards Vater und die Familie von Bernhards Freundin, sagte Claudia Raimann in einem Gespräch mit dem ORF Burgenland.

Bei den Vienna Vikings hat alles begonnen

Seit seinen Kindertagen lebte Bernhard Raimann mit seiner Mutter in Steinbrunn. Sie brachte ihn auch immer wieder zum Training bei den Vienna Vikings, wo alles begann. Jetzt steht der Sohn vor dem großen Karrieresprung in den Profibootballsport. Die Mutter bleibt aber auf dem Boden: „Für mich ist es so, dass das für ihn ein wichtiger Meilenstein in seiner zukünftigen Karriere ist. Mir ist aber schon klar, dass das nicht auf ewig ruhen kann. Mir ist es natürlich wichtig, dass er eine auch entsprechende Ausbildung hat. Auf zwei Beinen stehen kann doch nicht schlecht sein, oder?“

Auch Bernhard Raimann selbst bleibt geerdet, vorerst stand auch für ihn das Wiedersehen mit der Familie im Vordergrund. In der Nacht auf Freitag, spätestens einen Tag später, sollte der NFL-Traum des jungen Burgenländers Realität werden.