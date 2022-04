Gunners: Mit Sieg in Richtung Semifinale

Das erste Spiel in Oberwart am vergangenen Sonntag war eine recht deutliche Angelegenheit. Die Gunners führen damit in der Best of Five-Serie mit 1:0. Am Donnerstag soll ein weiterer Sieg in der fremden Halle gelingen. „In Kapfenberg ist es ein schwieriges Match. Aber wir haben heuer schon zwei Mal dort gewonnen. Wir gehen mit einem relativ guten Gefühl in das Spiel“, so Oberwart Gunners-Kapitän Sebastian Käferle.

„Werden kämpfen von der ersten bis zur letzten Minute“

Will Oberwart in der Serie auf 2:0 stellen und in Kapfenberg gewinnen, muss laut Käferle trotz Erfolg im Heimspiel eine Leistungssteigerung her: „Wir haben einiges an Potential. Wir können einiges verbessern, und daran haben wir gearbeitet in den vergangenen Tagen. Der erste Sieg ist nichts, auf das wir uns ausruhen können. Wir werden kämpfen von der ersten bis zur letzten Minute“, so Käferle.

Gewinnen die Gunners auch das zweite Spiel in der Serie, hat man bereits am Samstag die Möglichkeit zu Hause alles klar zu machen. Das Spiel in Kapfenberg beginnt um 19.00 Uhr.