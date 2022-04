BVZ übergibt Spende an „Licht ins Dunkel“

Die Spende wurde von BVZ-Chefredakteur Markus Stefanitsch an den Verein „Licht ins Dunkel“ übergeben. Zehn Prozent der Spendeneinnahmen gehen an die Caritas-Soforthilfe, die damit Bedürftigen im Burgenland rasch und unbürokratisch unter die Arme greift. Der Rest kommt dem „Licht-ins-Dunkel“-Soforthilfefonds zugute, womit burgenländische Familien in Not unterstützt werden.

ORF

„Unsere Leserfamilie hat in herausfordernden Zeiten großes Herz gezeigt, dafür möchten wir uns bedanken. Für die BVZ und ihre Leserinnen und Leser ist die Aktion Licht ins Dunkel ein alljährlicher Fixpunkt“, betonte BVZ-Chefredakteur Markus Stefanitsch bei der Scheck-Überreichung in Eisenstadt. Die BVZ hat die ORF-Aktion „Licht ins Dunkel“ in den vergangenen Jahren mit insgesamt 250.000 Euro unterstützt.