240 Jahre Backtradition

Im November 1780 öffnete der Bäckereibetrieb von Johann Georg Träger seine Tore. Seit 240 Jahren bäckt die Familien in nunmehr siebenter Generation am Standort in der Pinkafelder Bruckgasse. Aus der Bäckerei wurde seit den 1930er Jahren schrittweise eine Konditorei.

ORF

Veronika Träger führt gemeinsam mit ihren beiden Brüdern nun den Familienbetrieb. Das Jubiläum war für sie Anlass, sich mit der Geschichte des Betriebes genauer auseinanderzusetzen. „Es ist total schön zu sehen, wie das einfach über so viele Generationen mittlerweile gewachsen ist“, sagt Träger.

Firmengeschichte zum Ansehen

Zum 240. Geburtstag brachte Träger, die Kunstgeschichte studierte und zuletzt im Museum für angewandte Kunst in Wien tätig war, ein Buch mit Rezepten und Anekdoten heraus. Zusätzlich sind Objekte – wie etwa eine historische Bröselmaschine und Backformen – Fotografien und alte Rezeptbücher in einer Sonderschau im Stadtmuseum Pinkafeld zu sehen.

ORF

„Das ist ein Glücksfall für uns, fürs Stadtmuseum und wir freuen uns sehr, dass wir da gemeinsam eine Sonderausstellung organisieren“, so der Obmann des Museumsvereins, Rudolf Köberl, der auch am Buch mitgearbeitet hat. Immerhin handle es sich bei Träger um eine der ältesten Betriebe Pinkafeld, dessen Geschichte genau dokumentiert ist, so Köberl. Zu sehen ist die Schau bis Ende Oktober.