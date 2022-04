Spargelbauern suchen Erntehelfer

Der Spargelbauer Josef Ruttner aus Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) baut auf einer Anbaufläche von 17 Hektar grünen und weißen Spargel an. Die derzeitige Situation sei eher unbefriedigend, sagt er: „Weil das Wetter nicht passt, es ist viel zu kalt. Der Spargel braucht zwölf Grad Bodentemperatur, dann bewegt er sich. Mit ein, zwei Grad in der Früh kann man nicht wirklich Spargelmengen machen.“

Hinzu kommt, dass es zu wenig Erntehelfer gibt. Die meisten kommen üblicherweise aus Ungarn. „Momentan schaut es nicht so rosig aus. Es ist ganz schwierig, Leute zu finden. Wir würden noch einige benötigen. Bei mir zumindest gibt es einen Engpass und ich hoffe, dass sich das gibt“, so Ruttner. Ein Grund dürfte sein, dass Spargelernte schwere Körperarbeit ist, die sich offenbar immer weniger antun wollen. Etliche scheinen zudem lukrativere Jobs in ihrer Heimat gefunden zu haben, vermutet der Spargelbauer.

Spargel um zehn Prozent teurer als im Vorjahr

Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch bei Kevin Graf aus Halbturn (Bezirk Neusiedl am See) ab. Er ist seit 2018 Biobauer und baut auf elf Hektar ausschließlich grünen Spargel an. Momentan wird bei ihm jeden zweiten Tag Spargel geerntet, zu Spitzenzeiten sind es rund zwei Tonnen pro Tag. Die derzeitige Inflation bekommt auch er zu spüren.

„Die Produktionskosten sind schon immens gestiegen. Die Dieselkosten spüren wir und die Lohnkosten sind auch gestiegen. Die Lebenserhaltung von den Arbeitern steigt und natürlich zahlen wir dann auch mehr“, so Graf. Der Spargelpreis im Ab-Hof-Verkauf ist bei Graf im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent gestiegen.

Die Spargelernte dauert bis Mitte Juni, laut Landwirtschaftskammer gibt es derzeit im Burgenland fünf Spargelbauern.