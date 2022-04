Zahl der CoV-Infizierten geht weiter zurück

Es gibt allerdings wieder einen Todesfall zu beklagen: Ein 70-jähriger Mann aus dem Bezirk Mattersburg ist im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 91 an Covid-19-Patientinnen und Patienten behandelt, davon befinden sich zehn Personen in intensivmedizinischer Behandlung.