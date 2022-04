Takacs neuer Akademie-Leiter bei Austria

Takacs löst ab Juli den bisherigen Leiter der Austria-Akademie, Florian Mader, ab. Die Entscheidung für einen Wechsel hat für den Schachendorfer sportliche und private Gründe: „Es ehrt mich, dass man mich immer wieder für solche Aufgaben vorsieht oder in Betracht zieht. Ich wohne jetzt in Oberwaltersdorf, von dort sind es 29 Kilometer in die Austria-Akademie. Ich habe zwei kleine Kinder mit sechs Monaten und vier Jahren – und das war dann schon auch ein Hauptgrund.“

LASK

Der 36-Jährige war bis Ende 2020 bei der Akademie Burgenland tätig. Von 2019 bis zum Ende seiner Tätigkeit dort auch als sportlicher Leiter. Dann erfolgte der Wechsel zum LASK nach Linz, zuerst als Unter-18-Trainer, dann als Leiter der Akademie ab Mai 2021. Seit einem dreiviertel Jahr ist er auch für die Oberösterreich Juniors in der zweiten Liga zuständig.

Nachwuchsarbeit bei Austria wichtig

Bei der Wiener Austria soll er – auch wegen der wirtschaftlichen Situation – rasch bundesligataugliche Spieler ausbilden. „Bei der Austria war es immer so, dass das die Nachwuchsarbeit ein ganz, ganz wichtiger Teil war. Ich glaube, dass es dann wichtig ist, auch den Spielern eine Chance zu geben und von dem her macht es dann als Akademiker-Leiter auch extrem viel Spaß, wenn man weiß, dass die eigenen Talente da oben gesehen werden“, so Takacs. Die Austria soll für ihn jedenfalls für längere Zeit sportliche Heimat werden.