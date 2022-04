Landwirtschaft

„Wein Burgenland Awards“ vergeben

Im Martinsschlössl in Donnerskirchen ist am Montagabend der „Wein Burgenland Award 2022“ vergeben worden. In elf Kategorien, von Alternativ-Weinen bis zu Rotwein-Cuvees, wurden die besten Weine des Landes ausgezeichnet.