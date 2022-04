Vermeintliches Erdbeben war Eurofighter

Im Burgenland gab es am Montag kein Erdbeben, hielt die Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG) in Wien auf Nachfrage des ORF Burgenland fest. Doch die durch Eurofighter ausgelösten Druckwellen, könnten sich wie ein Erdbeben anfühlen, sagte ZAMG-Seismologin Rita Meurers. Bei der ZAMG seien diesbezüglich zwischen 15 und 20 Meldungen eingetroffen.

Meurers: Erinnert an Explosion

„Sehr häufig wird angegeben, dass Fenster zittern, dass Stöße verspürt werden, dass man ein Grollen oder auch einen Knall hören kann und es erinnert insgesamt an eine Explosion“, erzählte Meurers. Die ZAMG habe an einigen Stationen in Niederösterreich und an der Grenze zum Burgenland mehrere Signale aufgezeichnet. Das seien sehr hochfrequente Signale, die Störsignalen ähnelten. Diese unterschieden sich signifikant von der Aufzeichnung von Erdbeben. Das Bundesheer teilte mit, dass die Überschallflüge während der kommenden beiden Wochen weitergeführt werden.