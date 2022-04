Chronik

Einlagensicherung getäuscht: Schuldsprüche

Der Strafprozess wegen Betrugsverdachts in Zusammenhang mit Auszahlungen der Einlagensicherung nach der Commerzialbank-Pleite hat am Dienstag in Eisenstadt mit Schuldsprüchen geendet. Angeklagt war eine Unternehmer-Familie aus Niederösterreich.