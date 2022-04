Fest der Leselust

Im Burgenland gibt es knapp 70 öffentliche Bibliotheken und Büchereien, 25 von ihnen öffneten am vergangenen Wochenende für die „Lange Nacht der Bibliotheken“. In der Bücherei der Arbeiterkammer in Oberwart zum Beispiel stand zeitgenössische Literatur ebenso auf dem Programm wie Interessantes aus der Welt der Geschichte und Gesellschaft.

ORF

Die Oberpullendorfer Autorin Jutta Treiber war prominente Vorleserin für Kinder. Sie genoss es, nach den Coronavirus-Beschränkungen wieder direkten Kontakt zu ihrer Leserschaft zu haben. Die Freude sei sehr groß, sie sei ein Bühnenmensch und die Lesungen seien ihr wirklich abgegangen, so Treiber.

ORF

Karaoke Your Life" in Litzelsdorf

In der Bücherei in Litzelsdorf (Bezirk Oberwart) hieß es etwa „Karaoke Your Life“: Autor Wolfgang Millendorfer und Freund Gerhard Strommer unterhielten das Publikum mit Liedern und lasen dann die passenden Geschichten dazu vor.

ORF

30 Jahre Edition Lex Liszt 12

Außerdem nutzte der burgenländische Verlag Edition Lex Liszt 12 die „Lange Nacht der Bibliotheken“, um ein Jubiläum zu feiern. Der Verlag leistet nun schon seit 30 Jahren einen gewichtigen Betrag für eine lebendigen Literatur- und Kulturszene im Burgenland. Sie habe den Eindruck, dass die burgenländische Kunstszene eine der lebendigsten in ganz Österreich sei, meinte Verlagslektorin Annemarie Klinger.