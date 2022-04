Pirch zum Auftakt im Freiluftmuseum

Burgenländische Landschaften, Impressionen aus der türkischen Großstadt Istanbul und Malereien von Stieren gehören zum Markenzeichen von Harro Pirch. „Es macht mir unglaubliche Freude, diese unmittelbare Umgebung nicht nur direkt abzubilden, sondern sie auch so einzufangen, dass ein jeder diese Sommerstimmung, diese Fröhlichkeit und diese Leichtigkeit sieht“, sagte Pirch. Neben seiner Heimat in Unterrabnitz zählt Istanbul zu Harro Pirchs Zweitheimat. Dort hat er auch gelebt und unterrichtet. Neben seiner Tätigkeit als Freischaffender Künstler war Pirch auch Leher an der HTL in Mödling.

Saisonauftakt im Freilichtmuseum

Die Ausstellungseröffnung in Gerersdorf ist auch ein Treffpunkt von burgenländischen Kulturschaffenden. So waren unter anderem etwa Regisseur Peter Wagner oder Maler Wolfgang Horwath zu Gast. „Das ist eine ganz eigene Atmosphäre – vor allem hier in dem Ensemble Gerersdorf. Einerseits gibt es so eine Ruhe, eine Stille. Andererseits ist es ein Platz, wo man wansinnig nette Leute treffen kann, wie auch bei dieser Veranstaltung. Für mich ist es ein sehr anregender Ort und ein stimmiges Ensemble“, sagte Künstlerin und OHO-Obfrau Eveline Rabold.

Die Ausstellung von Harro Pirch bildet den Auftakt der Veranstaltungssaison im Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf. „Wir haben heuer wieder zwei bis drei Ausstellungen und mehrere Konzerte – etwa von Frank Hofmann oder Sabine James. Das sind die Dinge, die hier im Saal stattfinden, neben Hochzeiten, Kursen und vielem mehr. Also es gibt heuer wieder ein vielfältiges Programm“, so Museumsgründer Gerhard Kisser. Harro Pirchs Werke sind bis zum 3. Juli im Freilichtmuseum Gerersdorf zu sehen