Religion

Konfirmanden setzten Zeichen für Frieden

Am sogenannten grünen Band, entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs, sind am Sonntag in Schattendorf (Bezirk Mattersburg) mehr als 100 Konfirmandinnen und Konfirmanden aus Ungarn und dem Burgenland zusammengekommen, um so ein Zeichen für den Frieden zu setzen.