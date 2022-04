Zahl der Infizierten weiter rückläufig

Am Sonntag wurden 245 neue Coronavirusfälle im Burgenland gemeldet. Weil immer mehr Menschen sich nach einer Erkrankung wieder erholen und gesund werden, ist die Zahl der aktiv inizierten Personen weiterhin rückläufig. 3.868 Covid19-Erkrankte waren es am Sonntag noch, um 262 weniger als noch am Samstag, wo dieser Wert ebenfalls zurückgegangen ist – mehr dazu in 369 Neuinfektionen und zwei Todesfälle.

Lage in den Spitälern bleibt gleich

In den heimischen Spitälern blieb die Lage am Sonntag de facto unverändert. Insgesamt wurden 100 Covid19-Patientinnen und Patienten auf den Isolations-Stationen betreut. Davon mussten elf intensivmedizinisch behandelt werden. Etwas mehr als 240.000 Burgenländerinnen und Burgenländer haben bisher zumindest eine Teilimpfung gegen das Coronavirus erhalten.