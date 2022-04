Hilfsgüter-Sammelaktion läuft zögerlich an

Bei den ersten beiden Sammelaktionen zu Beginn des Krieges in der Ukraine konnten Anfang März Sachspenden in den Feuerwehrhäusern abgegeben werden – selbst in kleinen Dörfern – mehr dazu in Erfolgreiche Medikamenten-Sammlung und 1.277 Paletten Hilfsgüter gesammelt. Jetzt müssen die Spenden zu Straßenmeistereien in größeren Gemeinden gebracht werden. Das mag ein Grund sein, warum die Aktion bis dato eher zögerlich anläuft.

Werderits: Leute bevorzugen offenbar Geldspenden

Viele, die helfen wollen, überweisen derzeit offenbar lieber Geld auf das Spendenkonto, sagte der Koordinator der Ukraine-Hilfe des Landes Wolfgang Werderits: „Täglich kommen wirklich viele Spenden und mit diesem Geld werden rezeptpflichtige Medikamente und normale Medikamente gekauft, die dann in die Ukraine geschickt werden.“

Gekauft werden die Medikamente in Abstimmung mit einem Spital in der Ukraine. Die Sachspenden werden verpackt und nächste Woche per Lkw in das Kriegsgebiet gebracht – in enger Abstimmung mit einer Partnerorganisation in der Ukraine. Diese garantiere, dass die Spenden dort ankämen, wo sie wirklich benötigt würden, so Werderits. Man werde nächste Woche die ersten Lkws auf die Reise schicken.

Hilfs- und Sammelaktionen gehen weiter

Nächste Woche werden auch wieder 45 Flüchtlinge von der slowakisch-ukrainischen Grenze ins Burgenland geholt. Die Hilfs- und Sammelaktionen des Landes werden bis auf Widerruf fortgesetzt.

Sammelaktion von dringend benötigten Hilfsgütern

Hilfsgüter können Montag bis Freitag von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr und an Samstagen von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr in den Straßenmeistereien abgegeben werden. Gesammelt werden folgende Hilfsgüter:

Babynahrung

haltbare Nahrungsmittel in Konserven

Hygieneprodukte (Zahnpasten, Zahnbürsten, Seife, Shampoo, Feuchttücher, …)

Windeln für Erwachsene, Hygienewindeln, Unterlagen (60 x 90 cm)

Ladegeräte für Mobiltelefone (Powerbanks)

Thermoskannen, Reisetaschen

Isomatten (in allen Stärken, je dicker, desto besser) in Rollen

Die Hilfsgüter können zu folgenden Sammelstellen gebracht werden:

Straßenmeisterei Frauenkirchen, Mönchhofer Straße 2, 7132 Frauenkirchen

Straßenmeisterei Parndorf, Neudorfer Straße – Betriebsgebiet 2, 7111 Parndorf

Straßenmeisterei Eisenstadt Nord/Süd, Ruster Straße 135, 7000 Eisenstadt

Straßenmeisterei Mattersburg, Rohrbrücke 7, 7210 Mattersburg

Straßenmeisterei Oberpullendorf, Spitalstraße 28, 7350 Oberpullendorf

Straßenmeisterei Oberwart, Wiener Straße 53, 7400 Oberwart

Straßenmeisterei Großpetersdorf, Ungarnstraße 18, 7503 Großpetersdorf

Straßenmeisterei Güssing, Wiener Straße 62, 7540 Güssing

Straßenmeisterei Jennersdorf, Raxer Straße 4, 8380 Jennersdorf

Spendenkonto des Landes Burgenland für Medikamente

Kennwort: „Burgenland hilft Ukraine“

IBAN: AT81 5100 0810 1505 7800