Eisenstadt will Haydn-Kino kaufen

Seit der Schließung des Stadtkinos im Jahr 2011 gibt es in Eisenstadt kein Kino mehr. Ein Jahr vor der Gemeinderatswahl im Jahr 2017 kündigte Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) ein neues Kino auf der Osterwiese an. 2018 kam dann die Ernüchterung und das Aus für den Plan.

Steiner: Kaufpreis von 390.000 Euro

Sechs Jahre später, wenige Monate vor der diesjährigen Gemeinderatswahl, gibt es einen neuen Anlauf für ein Kino in der Landeshauptstadt: Die Stadt kauft das fast hundert Jahre alte Haydn-Kino am Oberberg. Die Vertragsverhandlungen seien abgeschlossen, man werde am 2. Mai in der Sitzung des Stadtsenats den Beschluss fassen und das Gebäude zu einem Kaufpreis von 390.000 Euro erwerben, kündigte Steiner an. Verkäufer ist der Unternehmer Michael Züger, der die Immobilie selbst erst vor zwei Jahren gekauft hat.

Programmkino geplant

Wie das Gebäude genau genutzt wird, soll in den nächsten Monaten geklärt werden. Fest steht aber, dass der Kinosaal im Haydn-Kino wieder in Betrieb genommen werden soll. Aus seiner Sicht sei es möglich, Programmkino zu machen, sagte Steiner: „Das heißt also kein Kommerzkino, wie man es kennt, sondern ein Programmkino, wo man qualitätsvolle Filme auswählt.“

Auch Theater, Veranstaltungen und Ausstellung wären im Saal geplant. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz, um es wieder nützen zu können und vor allem barrierefrei zu machen, müssen mehrere 100.000 Euro investiert werden. Durch den Kauf soll das Gebäude langfristig erhalten und der Oberberg attraktiver werden. Bis spätestens 2025 soll das Kino eröffnet werden.