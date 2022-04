Krankenhaus Oberwart nimmt Gestalt an

Bei einem Baustellenrundgang am Freitag wurde betont, dass die Arbeiten auf der Mega-Baustelle weiter planmäßig laufen. Die Rohbauphase ist seit knapp vier Wochen beendet. Planung und Rohbau haben bisher 60 Millionen Euro gekostet. Die Gesamtkosten sollen maximal 235 Millionen betragen. Eine Investition des Landes.

ORF

„Mit diesem gesundheitspolitischen Leitprojekt in Oberwart sichern wir die flächendeckende und qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung im Burgenland auch für die Zukunft ab“, erklärte KRAGES-Aufsichtsratsvorsitzender und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Das Krankenhaus Oberwart sei ein Baustein von vielen, auch die Krankenhäuser Güssing, Gols und Kittsee würden das Land beschäftigen – sowohl in Sachen Infrastruktur als auch bei der personellen Weiterentwicklung, so Doskozil.

Fotostrecke mit 6 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Alles nach Plan

Der Innenausbau des Krankenhauses geht voran. Die Aufzüge beispielsweise sind bereits installiert. Krankenzimmer werden nach und nach fertiggestellt. 750 Fenster wurden bereits eingebaut. Auf der Baustelle haben rund 150 Firmen Aufträge bekommen. Ein Projektteam der Landesimmobiliengesellschaft und der Krankenanstaltengesellschaft KRAGES mit den Leitern Josef Strohmaier und Christian Hofstädter betreut das Ganze. „Das wird jetzt genauso gebaut, wie man es geplant hat, weil jede Änderung eines Plans verursacht dann natürlich wieder Folgeaufwände, potenziellen Zeitverlust. Und da achten wir wirklich sehr strikt darauf, dass wir das bauen, worauf wir uns auch geeinigt haben“, so KRAGES-Geschäftsführer Hubert Eisl.

Eröffnung im Sommer 2024

In Betrieb genommen werden soll das neue Krankenhaus im Sommer 2024 nach mehreren Phasen des übergreifenden Betriebs zwischen Alt- und Neubau. Die finale Umzugsstrategie wurde nun in Angriff genommen, wobei die ersten medizinischen Geräte voraussichtlich im zweiten und dritten Quartal 2023 installiert werden sollen. Die genaue Lieferung der Betten werde noch geplant. Über 319 Betten soll das neue Spital verfügen.