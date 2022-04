„Klima.Aktiv“: Bewusstsein für Klimaschutz

Laut dem neuesten Weltklimabericht müssen die CO2-Emmissionen auf der Welt drastisch gesenkt werden. Politik und Wirtschaft müssten so rasch wie möglich handeln, aber auch jeder und jede Einzelne könne einen Beitrag leisten – mehr dazu in "Klimakrise schon sehr real“. Die neue Serie „Klima.Aktiv“ möchte das darlegen und dabei praktische Tipps geben. „Mit dieser Serie wollen wir zeigen, dass es nicht immer um die ganz großen Dinge geht, sondern dass man Nachhaltigkeit auch mit kleinen Projekten beginnen kann. Wie kann man etwa nachhaltig garteln? Wie kann man Haushaltsgeräte reparieren, anstatt sie wegzuwerfen?“, so Chefredakteur Walter Schneeberger.

ORF

In der Serie kommen Spezialisten zu Wort, die einen breiten Erfahrungsschatz haben. Im Falle kaputter Geräte ist das etwa der Klima- und Servictechniker Günther Binder. „Oft werden Geräte weggeschmissen, bei denen nur Kleinigkeiten nicht funktionieren. Es wäre natürlich vernünftig, wenn man vorher nachfragt und schaut was kaputt ist, anstatt sofort etwas Neues zu kaufen“, so Binder.

Klimawandel, Ökologie, Nachhaltigkeit

Neben praktischen Tipps soll die Serie auch Hinweise liefern, wo man sich am besten informieren kann. Unterstützt wird die Serie von der Mobilitätszentrale, der Energie Burgenland und dem Land Burgenland. „Klimaschutz nehmen wir in der Landesregierung sehr ernst. Wir sind ja dabei, unsere Klimastrategie zu evaluieren. Da spielt der Bereich der biologischen Landwirtschaft eine große Rolle. Das beginnt schon am Hof, mit nachhaltigem Ressourceneinsatz. Das wird auch von den Menschen nachgefragt“, so Umweltlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ).

ORF

Die neue Serie „Klima.Aktiv“ besteht aus 20 Folgen und soll einen Beitrag zur Bewusstseinsbildung liefern. „Mit Radio, Fernsehen und Online sind wir das größte Medienhaus im Burgenland und haben daher gegenüber unserem Publikum eine besondere Verantwortung. Gerade deshalb beschäftigen wir uns sehr intensiv mit den drängenden Themen unserer Zeit: Klimawandel, Ökologie und Nachhaltigkeit“, so Chefredakteur Schneeberger.