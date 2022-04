„See-Opening“ läutet Sommer am Neusiedler See ein

Bisher hat das Surf-Opening in Neusiedl am See als Saisoneröffnung gegolten. Der burgenländische Tourismusverband hat daraus für heuer gleich eine ganze Woche „See-Opening“ gemacht. In zehn Gemeinden rund um den See wird von Freitag bis zum 1. Mai der Sommer am Neusiedlersee willkommen geheißen.

ORF

Auf dem Programm stehen zum Beispiel eine Mode-Ausstellung in Rust, ein Beachvolleyballturnier in Podersdorf, ein Radmarathon in Neusiedl am See und Weinverkostungen in so ziemlich allen teilnehmenden Gemeinden. Auch Konzerte stehen auf dem Programm, unter anderem jenes von „5/8erl in Ehr’n“ in Breitenbrunn. Der Höhepunkt des „See-Openings“ ist das alt-bekannte Surf-Opening vom 27. April bis zum 1. Mai in Neusiedl – mehr dazu in 30.000 Besucher bei Surf Opening erwartet.