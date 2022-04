Land entsendet Kolonovits in ORF-Stiftungsrat

Es gehe ihm um ein „bewusstes Signal für einen starken, unabhängigen ORF ohne jedes parteipolitische Hineinregieren“, begründete Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) diese Weichenstellung. „Christian Kolonovits ist als Künstler eine Ausnahmepersönlichkeit – und als Burgenländer ein idealer Repräsentant der kulturellen Vielfalt unseres Bundeslandes. Als ORF-Stiftungsrat wird er vor allem ein engagierter Vertreter der Kultur, der Volksgruppen und der Pluralität sein. Ich danke ihm dafür, dass er diese Aufgabe übernimmt, und bin überzeugt, dass er in dieser Rolle viel bewegen kann“, so Doskozil.

Unabhängig agieren

Kolonovits werde völlig unabhängig agieren und sich auch keinem „Freundeskreis“ anschließen, ergänzte der Landeshauptmann, der sich im Vorfeld mit verschiedenen Vertretern der Kultur- und Medienlandschaft – unter anderem auch dem Verband Filmregie Österreich – ausgetauscht hat.

Manfred Weis

„Wir haben in Österreich in den letzten Monaten – ausgelöst durch publik gewordene Chats – eine sehr intensive Debatte über die parteipolitische Einflussnahme auf den ORF erlebt. Diese Debatte hat gezeigt, dass die Unabhängigkeit des ORF für viele ein Lippenbekenntnis ist. Von diesen Tendenzen will sich das Burgenland mit der Entscheidung für Christian Kolonovits klar abgrenzen“, so Doskozil.

„Kulturelle Vielfalt des Burgenlandes vertreten“

Der 1952 in Rechnitz geborene Christian Kolonovits ist einer der renommiertesten Künstler Österreichs mit einer internationalen Karriere als Komponist, Dirigent und Musikproduzent. Im vergangenen Jahr sorgte er mit seiner Neuinterpretation der burgenländischen Landeshymne für ein Highlight im Jubiläumsjahr „100 Jahre Burgenland“.

„Ich sehe es als Herzensanliegen und große Chance, die gewachsene kulturelle Vielfalt des Burgenlandes im ORF zu vertreten. Der Österreichische Rundfunk hat einen Kulturauftrag, der einen noch breiten Stellenwert einnehmen kann. Auch dafür werde ich mich als Stiftungsrat einsetzen“, so Kolonovits zu seiner Entsendung. Dem bisherigen Vertreter des Burgenlandes im ORF-Stiftungsrat Werner Dax dankte der Landeshauptmann. Dax habe seine Aufgabe sehr aktiv und verantwortungsbewusst wahrgenommen, so Doskozil.