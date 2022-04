Weitere Ukraine-Hilfe läuft an

In der Straßenmeisterei in Eisenstadt – laufen die Vorbereitungen für die erwarteten Sachspenden aus dem Burgenland für die Ukraine-Hilfe des Landes. In den nächsten Tagen soll es dann so richtig losgehen. „So wie es aussieht werden wir bereits nächste Woche mit dem ersten Lkw starten. Wir haben zwei Sattelschlepper, die wir befüllen können“, so Werderits.

ORF

Abgabemöglichkeiten gibt es in den Straßenmeistereien von Frauenkirchen bis Jennersdorf – jeweils Mittwoch bis Samstag. Das Land informiert über Details im Internet – mehr dazu in „Burgenland hilft“ für Ukraine geht weiter. Benötigt werden als Sachspenden jedenfalls Babynahrung, Lebensmittel-Konserven, Hygieneartikel – außerdem Handy-Ladegeräte, Thermoskannen und Reisetaschen.

„Frauen der Ukraine“ helfen bei Güterverteilung

Die Güter werden aus dem Burgenland wieder an die Grenze transportiert. Dort übernehmen sie ukrainische Lkw zum Weitertransport. Menschen in den zerbombten Gebieten benötigen die Güter dringend. Eine an der Verteilung beteiligte Organisation ist „Women’s union of Ukraine“ – Frauen der Ukraine.

„Wir sind froh darüber, Freunde in der Europäischen Union, zu haben, in Österreich und auch darüber, dass ihr mit uns mitfühlt“, so Emma Marynkevych. Die Situation ist unvorstellbar belastend. „Wir können nicht in Ruhe schlafen, es ist schwierig – psychisch und emotionell. Wir sehen den Krieg jeden Tag“, so Emma Marynkevych.

KRAGES plant Medikamentenlieferungen

Im Burgenland ist diese Woche wieder ein Bus des Landes mit Flüchtlingen aus der Ukraine angekommen. Kommende Woche fährt der nächste Bus. Die Krankenanstaltengesellschaft KRAGES plant unterdessen Medikamentenlieferungen an zwei Spitäler in Kiew.