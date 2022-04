Wien-Marathon: Die Vorbereitungen laufen

Die Prater Hauptallee in Wien ist Österreichs beliebteste Laufstrecke. Hier trainieren auch Marko Zvonarich und Gabriel Stern aus Großwarasdorf für den bevorstehenden Wien-Marathon. Vor einem halben Jahr haben sich die zwei Freunde in einer geselligen Runde dafür entschieden, beim Vienna-City-Marathon teilzunehmen. „Bei vielen dieser Ideen ist es ja so, dass die dann am nächsten Tag in Vergessenheit geraten. Aber wie es ausschaut, wird die Idee dieses Mal wirklich realisiert“, so Marko Zvonarich.

ORF

Lauftraining im Winter heißt, dass man auch mal bei Regen und Schnee trainiert. Eine, dem Wetter angepasste, Laufausrüstung ist dabei unabdingbar. Vor allem muss aber das Schuhwerk passen. „Da bin ich in einen auf Läufer spezialisierten Shop gegangen und habe mir meine Füße ausmessen und meinen Lauf analysieren lassen, damit die Füße auf der langen Distanz mitspielen“, so Gabriel Stern.

Motivation, Zeit und gute Laufausrüstung

Neben der optimalen Laufausrüstung braucht man vor allem viel Motivation und Zeit. Marko und Gabriel befinden sich nun in der heißen, letzten Phase des Trainings. Sie trainieren fünf bis sechs Mal in der Woche. Dabei legen die beiden etwa 70 Kilometer zurück. „Es ist immer gut, wenn man nicht alleine trainiert, damit man auch die nicht so motivierten Tage überbrückten kann und trotzdem rausgeht und den inneren Schweinehund besiegt“, so Marko Zvonarich.

ORF

Marko Zvonarich und Gabriel Stern möchten die Distanz von 42 Kilometern in einer Zeit unter vier Stunden laufen und dann gemeinsam Hand in Hand durch das Ziel laufen. Die größte Motivation allerdings ist ihre Freundschaft. Sie ist der Grund, warum sie so viel Zeit, Mühe und Schweiß in das Projekt „Vienna Citiy Marathon“ investierten.