3.458 Raser und 16 Alkolenker

Am vergangenen Osterwochenende ereigneten sich im Burgenland fünf Verkehrsunfälle, bei denen fünf Personen verletzt wurden – das sind um drei Unfälle mehr als zu Ostern im Vorjahr. Bei einem 41-jährigen Autofahrer aus dem Bezirk Güssing wurde der höchste Alkoholwert dieser Schwerpunktaktion gemessen: Er war am Karsamstag mit 1,78 Promille unterwegs.

Ein Probeführerscheinbesitzer fuhr am Karfreitag mit 117 km/h statt der erlaubten 50 km/h durch das Ortsgebiet von Eisenstadt. Er wurde angezeigt. Am selben Tag wurde in Burgauberg (Bezirk Güssing) ein Lenker kontrolliert, der ohne Führerschein mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Fahrzeug und gefälschten deutschen Kennzeichen unterwegs war.