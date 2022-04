Schlepper-Prozess: 18 Angeklagte geständig

Die Polizei hatte von August bis Oktober des Vorjahres intensive Ermittlungen durchgeführt und dabei zahlreiche Personen verhaftet. 19 von ihnen – es sind großteils junge Männer aus der Republik Moldau und Rumänien, aber auch Weißrussen und Letten sind darunter – müssen sich aktuell vor Gericht verantworten. Sie sollen rund 350 Fremde nach Österreich gebracht und die Schlepperorganisationen damit 1,7 Millionen Euro Gewinn gemacht haben, erklärte die Staatsanwältin Patricia Lendzian zu Prozessbeginn.

ORF/Vera Ulber-Kassanits

Schlepper bekamen bis zu 150 Euro pro Fahrt

Die mutmaßlichen Schlepper wurden im Internet, etwa über Facebook, als Fahrer angeheuert. Untergebracht waren sie in eigens angemieteten Wohnungen in der Nähe von Wien. Mit Vans und Kleintransportern brachten sie insgesamt 348 Personen aus dem arabischen Raum von der serbisch-ungarischen Grenze nach Österreich. Pro Fahrt haben sie 100 bis 150 Euro erhalten. Die Flüchtlinge selbst mussten rund 5.000 Euro für die Schleppung bezahlen.

ORF

„Kleine Fische“ in der Schlepper-Hierachie

Die Staatsanwältin bezeichnete eine Schlepperorganisation als Unternehmen mit verschiedenen Hierarchien. Die Männer, die am Mittwoch auf der Anklagebank sitzen, hatten auf der untersten Hierarchiestufe gearbeitet. 18 von ihnen sind geständig. Viele zeigen sich laut ihren Verteidigern reumütig. Die Beschuldigten gaben in ihrer Befragung an, Geld gebraucht zu haben. Nur einer der Angeklagten sagte, es sei ihm nicht bewusst gewesen, dass er etwas Unrechtmäßiges getan habe.

Direkt bei Schlepperfahrten aufgegriffen

Die mutmaßlichen Schlepper wurden direkt bei Schlepperfahrten aufgegriffen – entweder an den Grenzübergängen, oder bereits im Hinterland. In einigen Fällen lieferten sich die Schlepper wilde Verfolgungsjagden mit der Polizei, manchmal lieferten Anrainer wertvolle Hinweise, weil sie beobachteten, wie Flüchtlinge aus Kastenwagen ausstiegen. Die meisten Schlepperaufgriffe erfolgten im Bezirk Oberpullendorf, etwa in Klostermarienberg, aber auch am Grenzübergang Nickelsdorf wurden welche erwischt.

Geständnisse könnten Prozess beschleunigen

Der Prozess gegen die 19 Angeklagten ist bis Freitag anberaumt, aufgrund der Geständnisse könnte es aber schneller gehen. Das Strafausmaß für Schlepperei beträgt zwischen einem und zehn Jahren Freiheitsstrafe.

Weiterer Prozess wegen tödlicher Schlepper-Fahrt

Ein weiterer Mann, der zur selben Organisation gehört, muss sich in wenigen Wochen wegen Mordes und Schlepperei verantworten. Es handelt sich um jenen in Lettland festgenommenen Mann, bei dessen Schlepperfahrt im Oktober 2021 bei Siegendorf zwei Flüchtlinge ums Leben kamen – mehr dazu in Tote Flüchtlinge: Schlepper gefasst. Die Anklage sei bereits fertig, so die Staatsanwaltschaft Eisenstadt.