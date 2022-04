Wiesberger sucht seine Form

Es ist die letzte Phase der Vorbereitung für die nächsten Turniere – nach einem Monat Pause greift Bernd Wiesberger diese Woche wieder bei einem Turnier zum Golfschläger. Es sei wichtig einfach wieder in den Turnierrhythmus hineinzukommen – er freue sich drauf, wieder in Spanien Turniere zu spielen – es seien zum Teil Golfplätze, wo er schon lange nicht, oder noch nie gespielt habe", sagte Wiesberger.

Die erste Phase der Saison lief für ihn nicht optimal. Noch kein Top zehn Ergebnis, für das berühmte Masters-Tournament nicht qualifiziert, als bester Österreicher in der Weltrangliste von Sepp Straka abgelöst – der Südburgenländer bleibt dennoch gelassen. Er müsse einfach wieder ein bisschen besser Golf spielen und sich wieder nach oben arbeiten – dann würden wieder Maters bereit stehen, meinte Wiesberger.

ORF

Vorbereitung in Bad Tatzmannsdorf und Spanien

Geplant sind jetzt einmal drei Turnierwochen am Stück. Zwei Turniere in Spanien und eines in Belgien stehen auf dem Programm. Die spezifische Vorbereitung absolvierte er in Bad Tatzmannsdorf. Für die spezifische Vorbereitung flog Wiesberger schon früh nach Spanien.

"Anfangs des Jahres ist in Österreich die Qualität der Greens erst am Erwachen und da ist es gut, dass man bissl früher nach Spanien fliegt und sich auf schnellere Greens aufgrund er Witterungsbedingungen einstellt, so Wiesberger. Los geht es am Donnerstag mit dem Turnier in Tarragona. Da nimmt Bernd Wiesberger seinen neunten Turniersieg auf der DP-World-Tour und die Rückkehr in die Top 50 der Weltrangliste ins Visier.