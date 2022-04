Mutmaßlicher Tierarztpraxen-Einbrecher vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 28-Jährigen gewerbsmäßigen Diebstahl durch Einbruch vor. Zweimal soll der Mann in die Tierambulanz Mattersburg und einmal in eine Tierarztpraxis in Stöttera (Bezirk Mattersburg) eingebrochen sein.

Narkosemittel und Medikamente

In Mattersburg soll er zumindest drei Flaschen des Narkosemittels Ketamin und fünf Packungen Tabletten entwendet haben. Auch aus der Praxis in Stöttera soll der 28-Jährige eine Falsche Ketamin mitgenommen haben und Rompun – ein Medikament, das in der Tiermedizin als Beruhigungsmittel eingesetzt wird. Ein dritter Versuch, in die Tierambulanz Mattersburg einzusteigen, scheiterte. Er muss sich deshalb am Dienstag vor Gericht verantworten.