280 Neuinfektionen, 110 Spitalspatienten

Mit 280 neuen Fällen liegen die Neuinfektionen erstmals seit Mitte Jänner wieder unter 300. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 110 an Covid-19 erkrankte Menschen isoliert behandelt, davon befinden sich zehn Menschen in intensivmedizinischer Behandlung. Damit ist die Lage in den Spitälern seit Samstag unverändert.

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 239.979 Burgenländerinnen und Burgenländer mindestens ihre erste Teilimpfung der Coronavirus-Schutzimpfung erhalten. 185.020 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt.