Kirchenrestaurierung legt Fresken frei

Mit ihrem romanischen Grundriss zählt die Pfarrkirche zum hl. Leonhard in Neudorf bei Parndorf zu den ältesten Sakralbauten des Burgenlandes. Die Restaurierungsarbeiten zeigen, dass die Kirche architektonische und künstlerische Merkmale aus mehreren stilistischen Epochen aufweist. Seit 2017 wurde in einer ersten Phase die Apsis erneuert. Dabei wurden unter anderem diese spätbarocken Fresken des Künstlers Johann Gfall freigelegt.

In einer weiteren Restaurieungsphase wurde letztes Jahr das Kirchenschiff erneuert. Neben einem gotischen Fenster und drei Fresken aus der Renaissance wurde auch Wandmalerei im Stil des Historismus entdeckt. „Wir sind alle überrascht, was diese Kirche hergegeben hat. Wie schön sie geworden ist, so ein festlicher Raum, eine Festhalle wirklich für den Gottesdienst. Man sieht die Wertigkeit, die früher für diese Kirche gedacht war, viel höher als man sie heute gemeinhin für Kirchen ansetzt“, so Pfarrer Franz Borenich.

Ein Hauch von Habsburg

Besonders stolz ist man auf die freigelegten Fresken aus der Renaissance. Neben der Figur des hl. Sebastian und des Erzengels Michael legt man ein weiteres Augenmerk auf einen großen Doppeladler. Er wird als Zeichen der Habsburgermonarchie interpretiert. „Es gibt scheinbar noch Spuren in den Büchern. Das letzte profunde Ergebnis ist, dass das zur Erinnerung an die gemeinsame Jagd des Grafen Harrach mit Kaiser Maximilian II hier angebracht wurde“, so Pfarrer Borenich.

Um die Umsetzung und die finanzielle Planung der Arbeiten kümmert sich das seit 2014 bestehende „Komitee zur Freilegung der Fresken“. „Wir hatten sozusagen einmal nur den Willen etwas in die Wege zu leiten und da war halt eine Gruppe notwendig, die mal diesen Stein ins Rollen bringt“, so Johann „Hani“ Reibach vom „Komitee zur Freilegung der Fresken“.

Neue Kirchenbänke

In naher Zukunft sollen noch neue Kirchenbänke nach einem Modell aus dem Barock angefertigt werden. Die Gesamtkosten der Restaurierungsarbeiten an der Pfarrkirche zum heiligen Leonhard in Neudorf bei Parndorf belaufen sich auf etwa eine halbe Million Euro.