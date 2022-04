SPÖ Burgenland prüft Klage gegen Sachslehner

"Frau Sachslehner wird sich bei Gericht für diese objektiv falschen Vorwürfe verantworten müssen“, kündigen SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst und Landtags-Klubobmann Robert Hergovich in einer Aussendung an. Die ÖVP vermutet „versteckte“ SPÖ-Parteienfinanzierung über Inserate in der BF-Jubiläumsausgabe – mehr dazu in ÖVP vermutet „versteckte“ SPÖ-Finanzierung.

„Die Strategie der am Boden liegenden ÖVP dürfte nun sein, allen anderen Parteien das zu unterstellen, was die ÖVP seit Jahrzehnten betreibt. Dagegen werden wir uns in Zukunft mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln wehren, auch rechtlich“, so Fürst und Hergovich. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hatte bereits am Donnerstag im Zuge einer Pressekonferenz eine mögliche Klage gegen Sachslehner anklingen lassen – mehr dazu in WKStA-Verfahren: Doskozil fühlt sich bestätigt.

Fazekas fordert Offenlegung der Finanzen

ÖVP-Landesparteigeschäftsführer Patrik Fazekas fordert in einer Reaktion den Verein „Freunde der BF“ dazu auf, „alle Finanzunterlagen und Geldflüsse des Vereins seit der Vereinsgründung" offenzulegen.„Anstatt mit Klagen zu drohen, wäre die SPÖ-Burgenland besser beraten, für Aufklärung zu sorgen. Tatsache ist, dass offensichtlich unzählige Landesunternehmen den Verein ‚Freunde der BF‘ mit Inseraten finanziert haben“, so Fazekas. Man werde sich nicht mundtot machen lassen.