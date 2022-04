Basketball: Play-off-Semifinalserien starten

Die Dragonz Nord-Eisenstadt spielen am Samstag gegen die Fürstenfeld Panthers. Die Eisenstädter sind als Erster der Division Ost ins Play-off gekommen, gegen Fürstenfeld haben sie aber beide Duelle verloren. Die Form spricht für die Eisenstädter. Zuletzt gab es acht Siege in Serie. Das Spiel beginnt um 18.00 Uhr im Allsportzentrum in Eisenstadt. Erst am Sonntag spielen die Blackbirds Güssing/Jennersdorf bei den Raiders Tirol.

In der Superliga bestreitet Oberwart am Samstag das letzte Spiel der Platzierungsrunde gegen den überlegenen Tabellenführer BC Vienna. Die Wiener haben von 26 Spielen nur drei verloren, eins zu Beginn der Saison gegen Oberwart. Edi Patekar wusste, dass sich sein Team steigern muss. Es geht noch um die Absicherung von Platz 3. Denn der bringt das Heimrecht in einem möglichen Entscheidungsspiel der ersten Play-off-Runde. Oberwart gegen BC Vienna beginnt um 20.00 Uhr.