Osterbotschaft: „Der Friede sei mit euch“

Der Diözesanbischof wählte den Römersteinbruch in St. Margarethen als Ort für das Oster-Interview mit ORF Burgenland-Moderator Hannes Auer. Heuer werden nämlich wieder die Passionsspiele stattfinden. Zum Krieg in der Ukraine sagte der Bischof, dass er selbst an der Grenze zur Ukraine gewesen sei. „Ich konnte den Menschen, die auf der Flucht waren in die Augen schauen – vor allem den Kindern und Frauen. Das macht traurig“, so der Bischof. Er hoffte, dass bald wieder Frieden einkehrt.

Diözese unterstützt

Die Diözese unterstützt die Menschen in dieser Krise. „Wir haben mit dem Land und gemeinsam mit vielen Hilfsorganisationen – auch der Caritas und der Diakonie – rasch geholfen. Es sind viele Hilfsgüter mit Lkws an die Grenze zur Ukraine geliefert worden. Jetzt sind wir dabei, dass wir Menschen, die zu uns kommen, Unterkunft anbieten. Hier ist die Bevölkerung sehr bereitwillig zu helfen. Ich hoffe, dass das nicht nachlässt, denn wir werden die Quartiere noch brauchen“, sagte Zsifkovics.

Das Interview mit Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics

Die katholische Kirche geht gerade den „synodalen Weg“ – es gab eine Befragung zur Zukunft der Kirche. Bischof Zsifkovics sagte, dass man das, was die Menschen berichtet haben, in sieben bis acht Themenbereiche zusammengefasst habe. Das werde nun reflektiert und an die Bischofskonferenz weitergegeben. Diese gibt es dann an das Synoden-Sekretariat in Rom weiter. Viele junge Menschen hätten sich an diesem synodalen Prozess beteiligt, so der Diözesanbischof. Angesprochen auf seine zwei CoV-Infektionen meinte Zsifkovics, dass es ihm nun wieder gut gehe.

„Frieden für alle“

Laut dem Diözesanbischof könne die Osterbotschaft heuer aufgrund der momentanen Ereignisse und des Krieges in der Ukraine keine andere sein, als die Worte des auferstandenen Herren: „Der Friede sei mit euch.“ Diesen Frieden wolle er allen wünschen, dafür solle auch jeder einstehen und Friedensbote sein, denn wenn dies im Kleinen nicht gelingen würde, sei das im Großen auch nicht möglich, so Zsifkovics.