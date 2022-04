Chronik

Tot aus Leitha geborgen: Kein Fremdverschulden

Jene Frau, die am Dienstag tot aus der Leitha bei Gattendorf (Bezirk Neusiedl am See) geborgen worden war, starb durch Ertrinken. Die Obduktion habe keinen Hinweis auf Fremdverschulden gegeben, erklärte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Freitag.