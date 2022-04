Football: Raimann vor NFL-Draft

Beim NFL-Draft vom 28. bis 30. April picken sich die 32 Teams ihre Favoriten unter den besten verfügbaren College-Absolventen heraus. Von Experten wird Raimann als Kandidat für die erste Draft-Runde gehandelt, spätestens in der zweiten Runde wird voraussichtlich ein interessiertes Team zuschnappen.

„Was immer passieren soll, soll auch passieren. Ich habe schon alle meine Tests und Vorstellungsgespräche abgeliefert. Jetzt liegt es an den Teams zu entscheiden, ob die mich auswählen wollen oder nicht“, sagte der Burgenländer der APA – Austria Presse Agentur. Jetzt seit Warten angesagt, betonte Raimann. Der Zwei-Meter-Mann wird seit Kurzem von der namhaften Agentur Rep1 Sports aus Los Angeles betreut, die vor allem im Football und Baseball dick im Geschäft ist.

NFL: Raimann wäre erster Österreicher via Draft

Raimann könnte der erste Österreicher werden, der via Draft einen Platz bei einem NFL-Team ergattert – mehr dazu in Burgenländischer Footballspieler schreibt Sportgeschichte und in Steinbrunner auf Kurs in die NFL. „Für mich persönlich wäre das natürlich eine super Ehre, wenn das so funktioniert. Allerdings ist der Draft natürlich auch nur der Anfang und nicht das Endziel“, erklärte er. „Ich würde mich sicher in dem Moment freuen, aber danach geht es einfach weiter zum nächsten Ziel.“