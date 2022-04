Hohe Preise bringen Baubranche unter Druck

In der Ruster Straße in Eisenstadt entsteht aktuell das größte Bauprojekt, das die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) jemals durchgeführt hat. Gebaut werden gemeinnützige Wohnungen und Gewerbeflächen, Kostenpunkt: rund 21 Millionen Euro. Durch steigende Rohstoffpreise, Lieferengpässe und enorme Preissprünge würde das Projekt aktuell um knapp 20 Prozent mehr kosten, also rund 26 Millionen Euro.

ORF

Coronavirus-Pandemie und der Krieg in der Ukraine tragen sicherlich dazu bei, doch der Obmann der OSG, Alfred Kollar meint: „Ob es hier nicht auch künstlich herbeigeführte Verknappungen sind, die letztlich dann auch zu Preissteigerungen führen, die wir und damit der Konsument auch zu tragen haben.“

Arbeitsplätze könnten verloren gehen

Laufende Projekte sind trotz der Umstände nicht gefährdet. Anders verhält sich die Situation um neue und bereits geplante Bauvorhaben. Hier könnte es zu einer Index-Anpassung kommen, mit Nachteilen für Käufer und Mieter. „Ich kann einem Mieter heute nicht sagen, was in einem Jahr die Miete ausmachen wird, wenn ich Verträge abschließe, mit der Möglichkeit diese Preise hier Auftragssummen anzupassen“, so Kollar. Er befürchtet auch, dass es zu weniger Bauprojekten kommen könnte und das hätte Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, die Arbeitslosigkeit in der Baubranche könnte steigen.

ORF

Kunden wollen Preisgarantie

Betroffen von den aktuellen Entwicklungen sind natürlich auch private Baufirmen, wie die etwa Waha in St. Margarethen (Bezirk Eisenstadt-Umgebung). Die Auftragsbücher sind voll, aktuelle Baustellen ebenfalls nicht gefährdet, aber Materialengpässe und die Preisentwicklung würden auch hier für Kopfzerbrechen, wie Geschäftsführer Markus Waha bestätigt.

ORF

„Wie kalkulieren wir, wie können wir anbieten und welchen Preis können wir den Kunden zusagen?“, das seien die vordergründigen Fragen. „Für Privatkunden ist es natürlich extrem wichtig, fixe Preise zu bekommen. Wenn man denkt, dass vom ersten Strich am Blatt Papier über die Einreich-Planung und Abwicklung ein bis eineinhalb Jahre vergehen, braucht man jetzt von der Industrie eine Preisgarantie“, so Waha.

Innungsmeister fordert Politik zum Handeln auf

Zwei Jahre Coronaviruspandemie mussten gemeistert werden, durch den Krieg in der Ukraine habe die Baubranche einen nächsten Faustschlag ins Gesicht bekommen, sagte Bau-Innungsmeister Bernhard Breser am Donnerstagabend in „Burgenland heute“. Er fordert die Regierung um Handeln auf. Er könnte sich etwa eine Verschiebung der CO2-Abgabe vorstellen.

Im Gespräch: Breser (WKO) Innungsmeister der Sparte Bau in der Wirtschaftskammer Burgenland, Bernhard Breser, über die Situation in der Baubranche.

Breser hofft, dass die Preise wieder stabiler werden, denn momentan gebe es keine Möglichkeit seriös zu kalkulieren. Trotzdem appellierte er an künftige Bauherren, nicht zu verzagen: „Hausbau ist meiner Meinung nach Vertrauenssache. Gehen Sie zu dem Baumeister Ihres Vertrauens. Reden Sie mit ihm, verhandeln Sie mit ihm. Ich bin zuversichtlich, dass ein gutes Ergebnis für beide Vertragspartner rauskommt.“