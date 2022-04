Freispruch für 15-jährigen Quarantäne-Brecher

Ohne Erlaubnis in die Disco – das haben wohl schon viele Jugendliche gemacht. Eine Gerichtsverhandlung als Konsequenz daraus gibt es aber wohl nur in den seltensten Fällen. Dem 15-Jährigen wurde vor Gericht die vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten vorgeworfen.

Schüler: Über Notausgang ins Lokal „gestolpert“

Der Schüler musste von 5. bis 17. November 2021 wegen einer Covid-19-Infektion in Quarantäne. Vier Tage vor dem Ende spürte der Jugendliche keine Symptome mehr und fuhr mit dem Zug nach Wiener Neustadt – zum Feiern in die Herrengasse. Der Eintritt ins Lokal Orange wird dem Jugendlichen verwehrt. Er „stolpert“, wie er am Mittwoch vor Gericht sagte, durch Zufall über einen Notausgang ins Lokal. Dort wurde er erkannt. Die Polizei zeigte den jungen Burgenländer an.

Einen Tag nach Lokalbesuch negativ getestet

Heute wurde er freigesprochen, weil dem 15-Jährigen nicht nachgewiesen werden konnte, dass er zum Tatzeitpunkt noch ansteckend gewesen war. Einen Tag nach dem illegalen Lokalbesuch wurde er negativ getestet. „Sie haben Glück gehabt“, meinte die Richterin.