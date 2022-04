Doskozil: Verfahren wegen Falschaussage eingestellt

Im Verfahren ist es darum gegangen, wann genau Doskozil am Tag der Schließung der Commerzialbank am 14.Juli 2020 davon erfahren hatte. Er und der Vorstand der Finanzmarktaufsicht, Helmut Ettl, hatten sich dabei in ihren Aussagen beim Commerzialbank-Untersuchungsausschuss widersprochen. Beide gaben an, vom jeweils anderen angerufen worden zu sein. Sowohl Doskozil als auch Ettl wiesen aber zurück, im U-Ausschuss falsch ausgesagt zu haben. Die ÖVP hatte den Landeshauptmann deswegen im April des Vorjahres angezeigt – mehr dazu in ÖVP vermutet Falschaussage und will Anzeige Doskozils.

ORF

Einstellung übereinstimmend beantragt

Bereits im November des Vorjahres wollte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) das Verfahren einstellen, damals forderte aber die Oberstaatsanwaltschaft Wien eine neuerliche Einvernahme Doskozils – mehr dazu in Weitere Ermittlungen gegen Doskozil. Vor Weihnachten des Vorjahres wurde Doskozil deswegen einvernommen. Jetzt hat die WkStA und die Oberstaatsanwaltschaft Wien übereinstimmend offenbar die Einstellung beantragt.

Der Weisenrat des Justizministeriums hat dieses Vorhaben genehmigt. Auf Nachfrage des ORF, ob das heißt, dass dadurch das Verfahren eingestellt ist, heißt es aus dem Justizministerium: „Ja, das kann man so sagen“. Darüber, was im Antrag konkret drinnen steht, gibt es keine Auskunft seitens der Staatsanwaltschaften.

Anwalt Zink bestätigt Einstellung des Verfahrens

Landeshauptmann Doskozil wurde über die Einstellung noch nicht offiziell verständigt. Sein Anwalt Johannes Zink durfte in den Vorhabensbericht Einsicht nehmen. „Ich kann bestätigen, dass das Ermittlungsverfahren gegen meinen Mandanten eingestellt wurde. Man hat nach umfassender Ermittlung, Befragung und Würdigung der vorliegenden Dokumente zu Recht erkannt, dass mein Mandant im Untersuchungsausschuss zur Commerzialbank die Wahrheit gesagt hat“, so Zink.

Auf Nachfrage der Tageszeitung „Der Standard" widerspricht die WKStA der Darstellung, dass die Ermittlungen bereits eingestellt wurden. Ein Vorhabensbericht sei an das Justizministerium versandt worden, wird die WKStA zitiert. Im nächsten Schritt müsste das Ministerium einen Erlass ausstellen, als Reaktion auf den Vorhabensbericht mit entsprechenden Empfehlungen der WKStA – etwa auf Anklage, oder aber Einstellung des Verfahrens. Bei der WKStA sei der Erlass aber noch nicht eingegangen, weshalb man auch noch nicht von der Einstellung des Verfahrens sprechen könnte“, heißt es im „Standard“.