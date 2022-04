Immobilienpreise rund um Eisenstadt gestiegen

Die Ergebnisse zeigen deutlich: In rund 95 Prozent der untersuchten Bezirke, zogen die durchschnittlichen Quadratmeterpreise von Eigentumswohnungen weiter an. Wenn es um die Preissteigerung bei Eigentumswohnungen geht, ist der Bezirk Eisenstadt-Umgebung im Vorjahr österreichweit Spitzenreiter: Um 36,9 Prozent war der Quadratmeter teurer als im Jahr 2020. Der Preis stieg von 2.830 Euro auf 3.874 Euro, pro Quadratmeter.

Auch im Bezirk Neusiedl am See sind die Preise ordentlich angestiegen – und zwar um rund 26 Prozent, in Eisenstadt waren es rund 21 Prozent.

Südliches Burgenland günstiger

Die geringsten Erhöhungen, dennoch keine nichtigen Werte, verzeichneten die südlichen Bezirke wie Oberpullendorf mit 8,1 Prozent, Mattersburg mit 11,9 Prozent und Oberwart mit 14,8 Prozent. Am günstigsten war der Kauf einer Eigentumswohnung durchschnittlich in Oberwart – zirka 1.833 Euro – und Mattersburg mit 2.114 Euro.

ORF

Erster Bezirk in Wien und Kitzbühel am teuersten

Fast überall waren laut der Untersuchung von „willhaben“ Preissteigerungen zu verzeichnen. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis lag 2021 in allen österreichischen Bezirken im vierstelligen Bereich. Das teuerste Pflaster war der erste Wiener Bezirk – mit durchschnittlich rund 14.300 Euro pro Quadratmeter. Auch in Kitzbühel muss man tief in die Tasche greifen – hier kostete der Quadratmeter rund 10.000 Euro. Unter den Top zehn teuersten Bezirken befand sich, neben den Wiener Gemeindebezirken, Innsbruck auf Platz sieben mit durchschnittlich 6.957 Euro pro Quadratmeter.

Bezirke Gmünd, Murtal und Lilienfeld günstig

Nicht nur die teuersten Kaufpreise wurden im Rahmen der „willhaben“-Immobilien-Marktübersicht ermittelt. Wer in besonders preiswerten Bezirken kaufen wollte, war vor allem mit niederösterreichischen und steirischen Bezirken gut beraten. Hier gab es die Bezirke mit den günstigsten Quadratmeterpreisen zu finden. Unter den Top drei waren Gmünd (1.168 Euro), Murtal (1.435 Euro) und Lilienfeld (1.486 Euro).