Wirtschaft

Arbeitslosenzahl sank unter Vorkrisenniveau

Was die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt betrifft, ist das vergangene Jahr 2021 sehr erfreulich verlaufen. Diesen Schluss zog das AMS Burgenland in seinem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht. Der Arbeitsmarkt hat die CoV-Krise hinter sich gelassen – die Zahl der Arbeitslosen sank unter das Vorkrisenniveau.