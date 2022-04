Auch am Montag blieb die Suche nach einer vermissten Frau im Raum Gattendorf (Bezirk Neusiedl am See) erfolglos. Das Auto der 52-Jährigen wurde nahe der Leitha gefunden. Ab Dienstagvormittag wurde weitergesucht – mehr dazu in Suche nach Vermisster geht weiter und in Suche nach vermisster Frau.

privat

Unterdessen wandte sich der Ehemann der Vermissten an die Öffentlichkeit und die Medien und bat um Hinweise – er stellte auch Fotos zur Verfügung.