Schlepper ohne Führerschein festgenommen

Der 26-Jährige dürfte acht afghanische Männer in einem nicht für den Verkehr zugelassenen Pkw mit gestohlenem Kennzeichen über die Grenze gebracht haben, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag mit. Der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht.

Der 26-jährige russische Staatsbürger, der in Niederösterreich wohnt, war laut Polizei an der Grenze angehalten worden, weil der Verdacht der Schlepperei bestand. Bei der Kontrolle wurde schließlich festgestellt, dass er auch keinen gültigen Führerschein besaß.