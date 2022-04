Rettungsgasse: Noch immer Unsicherheiten

Die Bildung der Rettungsgasse ist in Österreich zwar zur Selbstverständlichkeit geworden, es gibt aber nach wie vor Unsicherheiten, Unwissen und die sprichwörtlichen „schwarzen Schafe“. Seit zehn Jahren gibt es die Rettungsgasse in Österreich. Sie unterstützt Feuerwehr, Rettung und Polizei dabei, schneller zu helfen und Leben zu retten. Das positive Meinungsbild zur Rettungsgasse ist sehr stark verankert.

Immerhin 94 Prozent der im Burgenland Befragten beurteilen sie als sehr gut oder gut. Sie soll beibehalten werden, meinen 86 Prozent. Für neun von zehn – 91 Prozent – Lenkerinnen und Lenkern ist die Bildung der Rettungsgasse eine Selbstverständlichkeit geworden. Wie sie zu bilden ist, darüber wissen nach zehn Jahren aber noch immer nicht alle Verkehrsteilnehmer Bescheid.

So funktioniert die Rettungsgasse: Bei stockendem Verkehr müssen alle Fahrzeuge, die den ganz linken Fahrstreifen befahren, so weit nach links wie möglich fahren und alle anderen so weit nach rechts wie notwendig, um dazwischen eine freie Fahrgasse zu bilden. Dabei soll auch der Pannenstreifen mitbenützt werden.