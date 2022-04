Gitarrenfestival als Talenteschmiede

Von zeitgenössischer Musik über feurige Melodien bis hin zu schwungvollen Walzer-Rhythmen reicht das Repertoire der klassischen Gitarre. Das Gitarrenfestival Rust ist seit Jahrzehnten ein Treffpunkt für nationale und internationale Gitarristen und Nachwuchsmusiker. Generationen von Künstlern seien nach Rust gekommen, sagte Festival-Leiter Gabriel Guillen. Man könne von einem musikalischen Erfolg sprechen. Dank des Gitarrenfestivals sei die klassische Gitarre weltweit sehr bekannt und viele Studenten aus dem Aus- und Inland kämen sehr gerne nach Eisenstadt, um Gitarre zu studieren.

Valeriia und Polina Ventskovska

Ukrainische Schwestern: Musik hat uns gerettet

Seit dem Krieg in der Ukraine unterrichtet Guillen auch die Geschwister Valeriia und Polina Ventskovska, die von Kiew nach Wien geflohen sind. Die Musik gibt ihnen Kraft. „Sie hat uns in diesen schweren Zeiten gerettet und ist gut für unsere psychische Gesundheit“, sagten die beiden Schwestern.

Impressionen vom Gitarrenfestival

Der rumänische Gitarrist Istvan Beke schwärmte über die gute Atmosphäre beim Festival in Rust. Auch das Publikum sei sehr nett. Er unterrichte auch an einer Universität und sei in den vergangenen Jahren schon mit Studenten, die am Wettbewerb teilgenommen hätten, beim Festival gewesen. Nächstes Jahr feiert das Gitarrenfestival Rust sein 25-Jahr-Jubiläum.