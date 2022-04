Zwölf Bewerbungen für LRH-Leitung

Mihalits’ Nachfolgerin oder sein Nachfolger wird voraussichtlich im Juni im Landtag gewählt. Es braucht dazu bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Abgeordneten eine Zwei-Drittel-Mehrheit des Landesparlaments.

ORF

Drei Frauen unter Bewerbern

Der Burgenländische Landesrechnungshof wurde 2002 installiert. 2012 wurde Mihalits zum zweiten Direktor gewählt. Für die neue Leitung haben sich in den vergangenen Wochen zwölf Bewerber gemeldet, darunter sind drei Frauen. Landtagsdirektorin Christina Krumböck sprach am Dienstag gegenüber der APA von „sehr guten und hoch qualifizierten“ Bewerbern. Nachdem die vierwöchige Bewerbungsfrist am Samstag, dem Wochenende, geendet hätte, waren Einreichungen bis zum gestrigen Montag möglich.

Neue Leitung voraussichtlich ab August im Amt

Im nächsten Schritt sichten nun Personalberater die Unterlagen der Interessenten, bevor diese zu einer Anhörung in den Landesrechnungshof-Ausschuss geladen werden. Voraussetzung für die Position ist etwa ein abgeschlossenes Studium. Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) macht dann einen Vorschlag an den Landtag. Voraussichtlich im Juni erfolgt die Wahl im Landtag, denn der oder die Neue sollte Anfang August sein Amt im BLRH antreten. Findet sich bis dahin kein Nachfolger oder keine Nachfolgerin, nimmt die derzeitige Stellvertreterin Isabella Graf diesen Platz ein.