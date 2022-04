BF-Inserate: SPÖ schaltet Anwalt ein

Die ÖVP stellte die Vermutung von „versteckter“ Parteienfinanzierung für die SPÖ über Inserate für die BF-Sonderausgabe zum 100-Jahr-Jubiläum in den Raum. Die SPÖ wies das entschieden zurück, es sei kein Cent in die Partei geflossen – mehr dazu in ÖVP vermutet „versteckte“ SPÖ-Finanzierung.

Herausgeber der Sonderausgabe war der unabhängige Verein „Freunde der BF“. Vereinsobmann Thomas Lehner bestätigte, dass die „Freunde der BF“ alleiniger Auftraggeber der Sonderausgabe waren. Der Verein habe die Sondernummer finanziert und produziert und sei dadurch nicht reich geworden.