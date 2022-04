Andreas Gabalier gibt Konzert in Mörbisch

6.000 Plätze und eine atemberaubende Kulisse – Andreas Gabalier spielt sein größtes Österreich-Konzert in Mörbisch. Es sei höchste Zeit geworden, auch hier aufzutreten, so Gabalier. Nach vier Jahren ohne Album und coronavirus-bedingter Bühnenpause freute sich der selbsternannte „Volks-Rock´n´Roller“ auf das Comeback im Burgenland – zu hören gibt es Songs vom neuen Album und seine ganz großen Hits.

„Das neue Album ist seit Oktober in der Produktion. Ich habe versucht einen Spagat zu spannen zwischen dem Gabalier, den man kennt -in der Machart und der Texte. Ich schreib ja von Anfang an selbst. Das Album beschäftigt sich auch mit der Pandemie. Es wird ein altes Cover geben von einem alten, bekannten Lied. Es wird ein kunterbunter Bogen“, so Gabalier.

Marke „Seebühne Mörbisch“ etablieren

Die Etablierung der Marke „Seebühne Mörbisch“ ging Hand in Hand mit der Bestellung von Alfons Haider zum neuen Generalintendanten für Musiktheater im Burgenland. Die Seebühne Mörbisch wird bereits in dieser Saison neben der Hauptproduktion „Der König und ich“ der Seefestspiele Mörbisch eine Reihe von Veranstaltungsterminen beherbergen.

„Unser Vorhaben ist, den Standort Mörbisch für eine breite Zielgruppe zu öffnen. Mit der neuen Marke haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Seebühne künftig verstärkt mit zusätzlichen Veranstaltungen über die etablierten Festspiele hinaus zu bespielen“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

Alle Publikumsschichten erreichen

Die Marke „Seebühne Mörbisch“ stehe für ein breitgefächertes musikalische Angebot, mit dem man alle Publikumsschichten erreichen wolle und zeige darüber hinaus, dass diese einzigartige Location den perfekten Rahmen für die unterschiedlichsten Unterhaltungsformate bietet. Exklusive Veranstaltungstermine, wie das Konzert von Andreas Gabalier, würden die Region touristisch noch stärker beleben, als dies bisher schon der Fall war, so Doskozil.

Die Fans in Mörbisch kommen am 29. Juli zwar nicht, um ein Musical in Mörbisch zu sehen – obwohl das Bühnenbild für „Der König und Ich“ gut passt, schmunzelte Intendant Alfons Haider – die Sehnsucht nach Live-Auftritten ist nicht nur bei Musikern groß. „Wir haben uns überlegt, wenn wir schon einen Königspalast haben und einen König, warum dann nicht zwei Könige – und auch einen österreichischen, nämlich den König des Rock’n’Roll. Deshalb haben wir am 29. Juli Andreas Gabalier eingeladen“, so Haider.

Freikarten für Kranken- und Pflegekräfte

Für das Gabalier-Konzert in Mörbisch sollen Kranken- und Pflegekräfte als Dankeschön für ihren Einsatz Freikarten erhalten. Konzertkarten sind aber auch im freien Handel erhältlich.